Россия отказалась участвовать во втором Саммите мира

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после заседания СБ ООН рассказал, почему Москва не собирается участвовать во втором Саммите мира по Украине, возможность чего допускал президент Украины Владимир Зеленский.

«Вторая конференция по Украине содержит неприемлемые для России подходы. Запад, в отличие от Китая, не говорит в своих инициативах по Украине о первопричине кризиса и взял курс на продавливание ультиматума Зеленского любой ценой.

Если Россия достигнет с Западом договоренности по евробезопасности, в том числе по Украине, то будет тщательно следить за формулировками и гарантиями», - сказал Лавров.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что в России Саммит мира «воспринимают как проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной формулы Зеленского».