Немцы ностальгируют по Меркель

Большинство жителей Германии - более 60% - полагают, что условия жизни в ФРГ ухудшились после ухода Ангелы Меркель (2005-2021) с поста федерального канцлера, свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения YouGov, по случаю 70-летия Меркель.

По его данным, 61% респондентов считает, что ситуация в стране ухудшилась после того, как Меркель покинула пост главы правительства. При этом лишь 7% опрошенных отметили, что условия жизни улучшились. Еще 25% немцев указали, что все осталось примерно на том же уровне.

В то же время социологи выяснили, что большая часть тех, кто уверен, что условия жизни ухудшились, винят в этом действующее правительство ФРГ во главе с Олафом Шольцем (28%). Вместе с тем 15% участников опроса объясняют ухудшения внешними факторами. Более половины респондентов ссылаются на оба фактора.

Опрос проводился с 28 июня по 3 июля. В нем приняли участие 2 030 человек.