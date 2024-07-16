Лидер «Хезболлы» хвастается: «Из-за нас израильтяне стали жить беднее»

Израиль находится «в худшей ситуации, в которой когда-либо находился», заявил лидер «Хезболлы» Хасан Насралла в телеобращении.

«Впервые в своей истории Израиль не может достичь своих целей и использует неизбирательные убийства, чтобы оправдать ситуацию, в которой он находится.

Хуситы превратили порт Эйлата в порт-банкрот. Ни один корабль туда не доберется. Стоимость жизни и коллапс экономики в Израиле показывают плоды нашего давления.

Мы говорим тем, кто угрожает нам войной и хочет, чтобы мы сдались израильской оккупационной агрессии и прекратили поддерживать угнетенных в Газе, и кто запугивает нас войной вместе с врагом: «Мы никогда не примем унижения».

Если ваши (израильские) танки войдут на юг Ливана, вы не будете страдать от нехватки танков, потому что у вас не останется ни одного танка», - сказал Насралла.

Он добавил, что «Хезболла» не боится угрозы полномасштабной войны, которую Израиль может объявить движению».

«В случае, если израильские силы продолжат обстреливать гражданские лица на юге Ливана, то и «Хезболла» также нанесет удары по израильским поселениям, которые ранее не подвергались ударам», -пригрозил Насралла.