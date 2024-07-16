Лавров о переговорах в Стамбуле

Украина в случае успеха переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года «осталась бы в границах 1991 года за исключением Крыма и территорий, контролируемых в то время российскими войсками», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя.

«Если бы соглашение, которое было достигнуто между делегациями России и Украины в Стамбуле в апреле 2022 года, было подписано, то Украина была бы в границах 1991 года минус Крым и минус та часть территории, контролируемая в то время российскими войсками», - сказал Лавров.

10 марта 2022 года в рамках дипломатического форума в Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а переговоры на уровне делегаций стартовали 29 марта в Стамбуле.

В ходе встречи украинская сторона передала российским делегатам проект соглашения (так называемого «стамбульского коммюнике»), в котором в числе прочего была выражена готовность Украины на внеблоковый статус неядерной страны под конкретные гарантии безопасности, а вопрос принадлежности Крыма предлагалось решать средствами дипломатии в течение 15 лет.