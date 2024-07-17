Израиль предупредил «Хезболлу»: Церемониться не будем

«Мы ведем ограниченную войну в северном регионе. Мы используем небольшую часть сил ЦАХАЛ, но все может измениться за секунду, от главного удара на юге до главного удара на севере, и это будет быстро, неожиданно и очень резко, и это может произойти в результате действий (Хезболлы)», - сказал министр во время встречи с резервистами на севере страны.

По его словам, война в Газе не имеет к Ливану никакого отношения: «Этот регион не имеет никакого отношения к тому, что происходит на юге. Если «Хезболла» захочет договориться с нами и дойти до ситуации, когда она отойдет от линии границы в районы за рекой Литани, как это предусмотрено резолюцией ООН, то мы с ней договоримся».

Галант также отметил, что если сделка по освобождению захваченных ХАМАС заложников не будет заключена в ближайшие две недели, то их судьба будет предрешена.

По его словам, условия для сделки с ХАМАС созрели, но премьер-министр Биньямин Нетаньяху наращивает трудности, чтобы не потерять членов коалиции Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича.

В то же время глава Моссада Деди Барнеа, руководитель Шабак Ронан Бар и начальник штаба ЦАХАЛ подполковник Герци Халеви заявляют, что Израилю будет сложно достичь соглашений в рамках новых условий Нетаньяху.