Власти США предъявили обвинение 21-летнему неонацисту из Грузии Михаилу Чхиквишвили по делу о подстрекательстве к преступлениям на почве ненависти и актам массового насилия в Нью-Йорке, говорится в пресс-релизе Минюста США.

Следователи называют Чхиквишвили, известного под прозвищем «Командир Мясник», предполагаемым лидером движения Maniacs Murder Cult («М.К.У»). Его участники, как пишет Минюст США, «придерживаются неонацистской идеологии и пропагандируют насилие по отношению к расовым меньшинствам, еврейской общине и другим группам, которые они считают «нежелательными».

Предполагается, что «М.К.У» базируется в России и Украине, однако ее члены есть и в других странах, включая США, пишет The Washington Post. Сам Чхиквишвили был арестован в Молдове 6 июля по ордеру Интерпола.

Как отмечает Минюст, Чхиквишвили примерно с сентября 2021 года распространял свой манифест под названием «Справочник ненавистника», в котором были сформулированы основные принципы движения и содержались призывы к насилию. Чхиквишвили утверждал, что «убивал ради белой расы», и призывал своих сторонников к проведению «этнических чисток». Он предлагал, в частности, использовать детей в качестве террористов-смертников.

Отдельно в справочнике поощрялись нападения на американской территории. Сам обвиняемый посетил США как минимум дважды весной и летом 2022 года. Следствию известно, что в первый раз он остановился у своей бабушки в Бруклине. Не позднее июля того же года Чхиквишвили начал, по всей видимости, вербовать сторонников. В качестве одного из них выступил агент ФБР под прикрытием.

В сентябре 2023 года агент написал Чхиквишвили, спросив, предусматривает ли вступление в «М.К.У» какую-либо процедуру подачи «заявки». По данным Минюста США, предполагаемый лидер движения ответил, что надо прислать видео «жестокого избиения, поджога/взрыва или убийства». Он также добавил, что жертвами этих преступлений должны быть представители «низших рас».