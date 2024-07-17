Фархад Мамедов, автор haqqin.az 17 июля 2024, 23:35

В сентябре 2020 года, когда Азербайджан, потеряв надежду на дипломатические инициативы и посредническую миссию Минской группы ОБСЕ, решил освободить свои земли военным путем, региональные и международные игроки немедленно бросились останавливать 44-дневную войну. На протяжение тридцати лет эти государства абсолютно не беспокоила оккупация азербайджанских территорий. Они стремились лишь к одному - сохранить сложившийся статус-кво. И не на шутку переполошились, поняв, что война может его разрушить. В результате, были зафиксированы с десяток инициатив по немедленному прекращению войны и возвращению Азербайджана и Армении за стол дипломатических переговоров.

Мало того, видя, как стремительно продвигается азербайджанская армия, освобождая оккупированные населенные пункты один за другим, эти государства стремились заставить Армению освободить все оставшиеся территории и отказаться от любых претензий на независимость бывшего Нагорного Карабаха, чтобы сформировать на Южном Кавказе новый статус-кво. В частности, в тот период значительно активизировалась дипломатия Ирана. Напомним, что в первые дни войны официальный Тегеран демонстративно хранил молчание, не будучи уверенным в том, как будут развиваться дальнейшие события. Однако в середине октября, когда поражение Армении стало очевидным, Иран оперативно разработал собственный план прекращения войны, представив его конфликтующим сторонам, а также России и Турции. Здесь важно уточнить, что этим направлением иранской дипломатии руководил тогда заместитель главы МИД ИРИ Аббас Арагчи. Тогда как Джавад Зариф, занимавший пост министра иностранных дел, являлся сторонником нормализации отношений с Западом, из-за чего у него были весьма напряженные отношения с КСИР и Москвой.

В этой связи огромный интерес вызывают опубликованные на днях мемуары Джавада Зарифа, в которых частично раскрываются любопытные детали региональной иранской дипломатии во время 44-дневной войны. В частности, экс-глава МИД ИРИ пишет, что в ходе Второй Карабахской войны 2020 года Иран подготовил документ с предложением по урегулированию конфликта и его руководству четырех государств. «В то время через Аббаса Арагчи, который был заместителем министра иностранных дел, мы направили свои предложения по прекращению войны Азербайджану, Армении, Турции и России, - пишет Зариф. - В документ входили такие предложения, как полное освобождение оккупированных территорий, открытие региональных коммуникаций, защита прав этнических меньшинств, восстановление сухопутного пути между Нахчываном и Азербайджаном при поддержке Тегерана и использование прямого коридора из Армении в Карабах. Азербайджан и Турция выразили готовность обсудить наше предложение, в то время как армяне однозначно его отвергли, а Россия вообще не отреагировала». Критикуя отказ Армении принять предложение Ирана, он называет его «стратегической ошибкой» и, в частности, пишет: «Пашинян, будучи тогда неопытным, сказал Арагчи: «Вы что, хотите заставить Армению признать поражение?» По словам Зарифа, Иран неоднократно предупреждал Армению о ситуации в Карабахе. «В 2020 году Карабах вернулся в состав Азербайджана, а Баку освободил оккупированные территории, - пишет он в своих мемуарах. - В годы оккупации Карабаха Тегеран неоднократно предупреждал Ереван, что оккупация территории другой страны совершенно неприемлема».

Косвенно подтверждая, что Иран подготовил для Армении намного более выгодный мирный документ нежели тот, который она в итоге подписала, Зариф, вспоминая свой визит в Ереван после поражения Армении, пишет: «Они признали, что войну можно было закончить более подходящим соглашением. Время доказало, что упорное сопротивление Армении предложениям Тегерана было неправильным». Отметим, что 28 октября 2020 года, то есть, всего за несколько дней до прекращения 44-дневной войны при посредничестве России, Аббас Арагчи посетил Баку и представил президенту Ильхаму Алиеву тот самый мирный план, о котором упоминает в мемуарах Джавад Зариф. Здесь уместно напомнить, что перед визитом Арагчи в Баку, президент Хасан Рухани провел с Ильхамом Алиевым телефонный разговор. На открытой для прессы части встречи с Аббасом Арагчи президент Алиев заявил, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве России 10 октября, и подвергла мирные населенные пункты Азербайджана тяжелым ракетным обстрелам. Алиев сообщил заместителю главы МИД Ирана, что Баку не остановится до тех пор, пока не освободит от оккупации все свои территории, попутно отметив, что участок границы Азербайджана с Ираном, который на протяжение тридцати лет оставался оккупированным, теперь полностью освобожден, а азербайджано-иранская граница восстановлена.

Уже тогда было совершенно очевидно, что Азербайджан, находившийся, буквально, в шаге от триумфальной победы, не примет ни один план, предполагающий прекращение военных действий и возобновление переговоров. Тем не менее, из воспоминаний Джавада Зарифа становится известно, что Азербайджан не только не отверг план Ирана по мирному урегулированию, но и выразил готовность его обсудить. То есть, продолжая наступать на фронте, Баку параллельно демонстрировал открытость к любым инициативам по мирному возвращению не деоккупированных на тот момент территорий Азербайджана. Еще один интересный момент из воспоминаний Джавада Зарифа связан с позицией Москвы, которая не проявила ни малейшей реакции на план Тегерана и в целом отвергла участие Ирана в процессе обеспечения регионального мира. Что достаточно полно иллюстрирует непростой характер российско-иранских отношений. Но после того, как президентом ИРИ был избран Эбрахим Раиси, правительство Ирана и руководство КСИР начали придерживаться единой линии в вопросах отношений с Москвой. Особый интерес вызывает то, как Зариф описывает амбиции Ирана, связанные со стремлением установить на территории Армении контроль над транспортными коммуникациями между Азербайджаном и Нахчываном, называемыми сегодня «Зангезурским коридором».