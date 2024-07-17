Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 17 июля 2024, 23:50

Одной из базовых структурных проблем российской экономики является острая нехватка рабочей силы. Обычно эта проблема решается несложным способом: привлечением трудовых ресурсов из тех стран, где ее избыток. Так было долгие годы и в России, где основным источником рабочих рук были страны Центральной Азии. Но, как отмечают специалисты Берлинского центра Карнеги, ситуация заметным образом меняется. По оценкам Института экономики РАН, нехватка кадров в стране сейчас составляет почти пять миллионов человек. Ежегодно в Россию въезжает около трех миллионов человек. Основную часть из них составляют приезжие из трех центральноазиатских стран. В прошлом, 2023 году их было 87%: 1,6 млн из Узбекистана, 985тыс из Таджикистана, 516 тыс из Кыргызстана.

В большинстве своем они едут именно на работу, но в основном это сезонная работа, потом они возвращаются домой. Но мигрантов, которые обычно заполняли дефицит рабочей силы, несмотря на подчас неприветливое отношение, сейчас в России вовсе не привечают. Большую роль сыграл теракт в «Крокус Сити Холле» в марте этого года, после которого по всей стране начались облавы на трудовых мигрантов из Центральной Азии, задержания, обыски, выдворения, проблемы на границе, а кто-то под угрозой выдворения отправляется воевать в Украину. Все это привело к тому, что с начала апреля, например, в Санкт-Петербурге количество заявок на работу от граждан Таджикистана сократилось на 60%, из Узбекистана — на 40%. В десяти с лишним регионах ввели ограничения на трудоустройство мигрантов, ссылаясь на то, что они отбирают рабочие места у местных жителей, при том, что статистика как раз показывает избыток рабочих мест. Но в России нынче мода на патриотизм, им можно объяснить любое нелепое решение. Для граждан этих республик возможность заработка за рубежом подчас единственная возможность содержать семью. В Таджикистане денежные переводы на родину составляют до 40% ВВП, в Узбекистане и Кыргызстане — более 20% ВВП. Но еще в минувшем году переводы стали падать: в Узбекистане на 42%, в Кыргызстане — на 12%, в Таджикистане — на 8%. Антииммигрантская политика российских властей лишь усилит поиски новых рынков труда для этих людей.