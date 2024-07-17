Россия распугивает мигрантов горячая тема
Одной из базовых структурных проблем российской экономики является острая нехватка рабочей силы. Обычно эта проблема решается несложным способом: привлечением трудовых ресурсов из тех стран, где ее избыток. Так было долгие годы и в России, где основным источником рабочих рук были страны Центральной Азии. Но, как отмечают специалисты Берлинского центра Карнеги, ситуация заметным образом меняется.
По оценкам Института экономики РАН, нехватка кадров в стране сейчас составляет почти пять миллионов человек. Ежегодно в Россию въезжает около трех миллионов человек. Основную часть из них составляют приезжие из трех центральноазиатских стран. В прошлом, 2023 году их было 87%: 1,6 млн из Узбекистана, 985тыс из Таджикистана, 516 тыс из Кыргызстана.
В большинстве своем они едут именно на работу, но в основном это сезонная работа, потом они возвращаются домой. Но мигрантов, которые обычно заполняли дефицит рабочей силы, несмотря на подчас неприветливое отношение, сейчас в России вовсе не привечают.
Большую роль сыграл теракт в «Крокус Сити Холле» в марте этого года, после которого по всей стране начались облавы на трудовых мигрантов из Центральной Азии, задержания, обыски, выдворения, проблемы на границе, а кто-то под угрозой выдворения отправляется воевать в Украину. Все это привело к тому, что с начала апреля, например, в Санкт-Петербурге количество заявок на работу от граждан Таджикистана сократилось на 60%, из Узбекистана — на 40%.
В десяти с лишним регионах ввели ограничения на трудоустройство мигрантов, ссылаясь на то, что они отбирают рабочие места у местных жителей, при том, что статистика как раз показывает избыток рабочих мест. Но в России нынче мода на патриотизм, им можно объяснить любое нелепое решение.
Для граждан этих республик возможность заработка за рубежом подчас единственная возможность содержать семью. В Таджикистане денежные переводы на родину составляют до 40% ВВП, в Узбекистане и Кыргызстане — более 20% ВВП. Но еще в минувшем году переводы стали падать: в Узбекистане на 42%, в Кыргызстане — на 12%, в Таджикистане — на 8%. Антииммигрантская политика российских властей лишь усилит поиски новых рынков труда для этих людей.
Уже сейчас, отмечается в материале Центра Карнеги, «вторым после России направлением для трудовой миграции стала Турция, где сейчас работает уже более 200 тысяч выходцев из Центральной Азии». В 2024 году квоту для узбеков до ста тысяч человек увеличила Южная Корея. Объединенные Арабские Эмираты, еще недавно принимавшие полтора десятка центральноазиатских рабочих, увеличили квоту сразу до миллиона. Сто тысяч готова принять Саудовская Аравия.
Пока не так популярно, но вполне перспективно европейское направление. В статье приводится пример завода Volkswagen в Словакии, где в прошлом году работало более полутора тысяч узбеков со средним заработком 1200–1600 евро. В России таких заработков они не увидели бы.
В силу традиции российское направление еще будет главным для миграционного потока из Центральной Азии, но по мере освоения новых рынков и закрепления на них удачливых первопроходцев, именно туда и потянутся узбекские, таджикские и киргизские рабочие. Да и перспективы российской экономики, которые сейчас интенсивно приносятся в жертву чрезвычайного военного производства, незавидны. Лучше поискать работу там, где спокойней и надежней.