Турецкий суд вынес 17 пожизненных приговоров зараз
Турецкий суд приговорил 17 обвиняемых по делу FETÖ, являющихся членами так называемого "Национального совета мира", к пожизненному заключению при отягчающих обстоятельствах, сообщает TRT Haber.
Согласно информации, Верховный суд утвердил приговор о 138 пожизненных сроках с отягчающими обстоятельствами, вынесенный 17 обвиняемым по делу о попытке государственного переворота группировки FETÖ.
Ранее аналогичный вердикт был вынесен и в отношении других членов группировки.