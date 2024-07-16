Россия подняла в воздух истребители. В Киеве звучат взрывы ВИДЕО
В связи со взлётом МиГ-31К ВКС России в Киеве и области была объявлена воздушная тревога, одновременно в регионе была замечена группа БПЛА «Герань-2». В Киеве звучат взрывы, пишут украинские телеграм-каналы.
«В Дарницком районе, по предварительной информации, возгорание между жилым домом и учебным заведением. Подразделения направляются на место», - сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
July 17, 2024
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!