В связи со взлётом МиГ-31К ВКС России в Киеве и области была объявлена воздушная тревога, одновременно в регионе была замечена группа БПЛА «Герань-2». В Киеве звучат взрывы, пишут украинские телеграм-каналы.

«В Дарницком районе, по предварительной информации, возгорание между жилым домом и учебным заведением. Подразделения направляются на место», - сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.