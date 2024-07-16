Россия в восторге от протеже Трампа

Глава МИД России Сергей Лавров положительно оценил выдвижение Джей Ди Вэнса кандидатом в вице-президенты от республиканцев.

«Он выступает за мир, за прекращение помощи (Украине). Мы это можем только приветствовать, потому что, на самом деле, необходимо именно перестать накачивать Украину вооружениями. И война прекратится. И можно будет искать решения», - заявил Лавров.

15 июля кандидат в президенты США Дональд Трамп сообщил, что выбрал кандидатом в вице-президенты США сенатора Дэвида Вэнса. Вэнс ранее неоднократно публично призывал прекратить выделять деньги из американского бюджета на помощь Украине. Он заявлял, что войну нужно завершать как можно скорее с помощью переговоров.