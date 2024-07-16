«Там (в реабилитационном центре Start) меня мучали, пытки не прекращались, - цитирует правозащитник Эльвина Эйвазова. - Меня связывали по рукам и ногам, заклеивали рот скотчем, бросали в бассейн и вытаскивали оттуда, когда я уже захлебывался. И такие «процедуры» они проводили со мной несколько раз подряд».

24-летнего жителя Баку Эльвина Эйвазова подвергали пыткам в реабилитационном центре Start, куда его поместили родные для лечения от алкоголизма. Об этом на своей странице в Facebook пишет правозащитник Руфат Сафаров.

По словам жертвы «лечения от алкоголизма», сотрудники центра Start укладывали его на пол, привязывая ноги к туловищу, а затем били палками по затылку и лицу, вставляли ему в рот шланг и пускали воду под большим напором. Вдобавок, молодого человека часами держали взаперти в темном туалете.

«Пока я был в центре, мне только пару раз разрешили поговорить с близкими по телефону, - рассказал Эльвин. – При этом меня предупредили, чтобы я держал язык за зубами, а то будет еще хуже. Сколько я ни просил, встретиться с родными мне не разрешали. Заподозрив неладное, отец решил вытащить меня из центра. При встрече я рассказал ему все, что со мной проделывали в этом жутком месте».

Кроме совершенно изуверских методов «лечения», молодого парня пытались склонить к однополой любви.

«В центре был мужчина по имени Шамиль, он пытался вступить со мной в половую связь, - поделился с правозащитником Эльвин Эйвазов. - Он мне сказал: «Ты здесь три месяца не видел женщины и мне кажется, у тебя есть склонность к сексу с мужчинами. Да ты и похож на пассивного гомосексуалиста. Не хочешь попробовать со мной?..»

После, примерно, трех месяцев интенсивного «курса лечения», отец Эйвазова, добившись, наконец, личной встречи с сыном, обнаружил на его теле следы истязаний и обратился в полицию. По итогам расследования была назначена судебно-медицинская экспертиза, подтвердившая, что молодого человека систематически подвергали пыткам.

После этого к Эйвазову-старшему обратился глава клиники, умоляя его отозвать заявление и обещая вернуть 3.000 манатов. Эльман, естественно, не согласился.

«Следователь направил копию решения в полицейский участок Сарай Апшеронского управления полиции для применения административного наказания, предусмотренного статьей 157 Кодекса об административных проступках (побои), - написал в Facebook Руслан Сафаров. - Несмотря на то, что случаи пыток, жестокого, бесчеловечного, унижающего достоинство обращения или наказания являются основанием для возбуждения уголовного дела. Недавно я встретился с Эльвином и его отцом, они сообщили жуткие подробности трагедии, произошедшей с ними, и попросили принять меры в отношении реабилитационного центра Start, его сотрудников, руководства, а также следователя, который вел это дело. Возможно ли это? Если честно, я не верю».