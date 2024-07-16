Беларусь вводит безвиз для европейцев

Власти Беларуси в одностороннем порядке вводят безвизовый режим для граждан 35 европейских стран. Об этом в среду, 17 июля, сообщил пограничный комитет страны. Решение одобрил президент Александр Лукашенко.

Беларусь, оказавшаяся в международной изоляции из-за жестокого подавления протестов после президентских выборов 2020 года, а затем - из-за поддержки войны РФ против Украины, теперь предлагает гражданам всех стран Евросоюза, а также Норвегии, Великобритании, Швейцарии, некоторых балканских стран и малых государств Европы въезжать на свою территорию без визы с возможностью оставаться в стране до 30 суток.

Кроме того, предлагается возможность транзита в другие страны, за исключением России. В то же время не уточняется, как это планируется контролировать, - постоянный пограничный контроль на наземных пунктах пропуска между РФ и Беларусью отсутствует. В Кремле решение Минска пока не комментировали.

Новый режим начнет действовать с 19 июля. Ранее безвизовый въезд в Беларусь был разрешен гражданам Польши, Литвы и Латвии (в этом случае въезд также был разрешен лицам без гражданства).