У президента США Джо Байдена выявили коронавирус, он отменил предвыборное выступление в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Newsweek.

Спустя некоторое время Белый дом подтвердил информацию.



Администрация президента США заявила, что американский лидер вакцинирован, и у него мягкие симптомы болезни.



Он будет на самоизоляции в резиденции в Делавэре, продолжая выполнять обязанности президента. Сейчас Байден экстренно возвращается туда из Лас-Вегаса, отменив мероприятия.

Напомним, что ранее Байден заявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах президента Соединённых Штатов, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем.