Турал Исрафилов был в шаге от исторической победы на чемпионате Европы в Германии

В немецком Коттбусе прошел чемпионат Европы по велоспорту на треке среди молодежи и спортсменов не старше 23 лет, в котором приняли участие и азербайджанские велосипедисты.

Особо следует отметить Турала Исрафилова. 17-летний велосипедист был очень близок к сенсационной и исторической для Азербайджана победе в соревнованиях по скретчу. В ходе 10-километровой гонки Турал уверенно лидировал, но за два круга до финиша из-за своей неопытности угодил в завал и не смог завершить соревнование.

Наш велосипедист также выступил в гонке по очкам, где с 8 очками занял 11-е место. Это лучший результат для азербайджанских велосипедистов на чемпионатах Европы. Турал опередил соперников из Нидерландов, Ирландии, Германии, Турции, Португалии, Чехии, Сербии, Румынии, Украины, Грузии, Армении, Израиля и других стран.

Турал Исрафилов тренируется под руководством Сабира Гасанова. Воспитанник Республиканской олимпийской школы велоспорта является чемпионом Азербайджана на треке и в шоссейных гонках.