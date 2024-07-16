О стрельбе по морскому дрону или дронам вблизи Севастополя сообщали крымские телеграм-каналы и «глава» российских властей Севастополя. Кроме того, тревогу в связи с угрозой атаки морских дронов ночью объявляли в Новороссийске.

Министерство обороны России утверждает, что в ночь на четверг над Крымом были сбиты 33 украинских беспилотника, в море у берегов полуострова уничтожены 10 безэкипажных катеров.

Также Минобороны РФ заявляет об отражении в ночь на 18 июля атаки в Брянской области, утверждается, что сбито два беспилотных летательных аппарата.

Об отражении атаки в Брянской области ранее сообщал губернатор Александр Богомаз. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет.

В то же время глава администрации Днепропетровской области Украины Сергей Лысак утверждает, что две российские ракеты, об ударе которыми по Днепропетровской области сообщалось в начале ночи, были сбиты.

Кроме того, Лысак сообщает в своем телеграм-канале, что ночью над областью были сбиты и пять «шахедов».