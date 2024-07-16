Соратники настойчиво призывают Байдена уйти

Ранее канал сообщил, что Шумер и лидер демократического меньшинства в палате представителей (нижняя палата парламента) Хаким Джеффрис призывали партию отложить выдвижение кандидатуры Байдена. Это должно произойти на партийном съезде, который пройдет в Чикаго в конце августа. Однако Национальный комитет Демократической партии США запланировал досрочное голосование по выдвижению Байдена в качестве кандидата на период с 29 июля по 5 августа, писал Axios со ссылкой на источники.

По данным канала, Шумер лично заявил Байдену, что для него самого, партии и страны будет лучше, если он выйдет из предвыборной гонки.

CNN передает, что бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси частным образом позвонила президенту Байдену. Во время разговора она сказала ему, что, по данным опросов, президент не сможет победить Дональда Трампа. Пелоси также заявила во время этой беседы, что Байден может уничтожить шансы демократов на победу в Палате представителей в ноябре, если продолжит баллотироваться на второй срок.

Президент отрицал это, сказав, что видел опросы, которые указывают на то, что он может победить, говорит один из собеседников. Это подтвердил еще один источник.

Как пишет издание, этот телефонный звонок стал вторым известным разговором между Пелоси и Байденом после провальных дебатов. Один из собеседников сообщил, что разговор состоялся в течение последней недели. Ни один из источников не сообщил, советовала ли Пелоси Байдену отказаться от участия в выборах 2024 года.

По данным источников ABC, 13 июля у Байдена состоялся «напряженный» разговор по аудиосвязи с группой из 100 умеренных и прогрессивно настроенных демократов из числа членов Палаты представителей. В ходе беседы основное внимание было уделено беспокойству однопартийцев относительно способности Байдена победить на выборах, пишет канал.

Один из демократов, участвовавших в разговоре, сказал ABC News, что Байден не был готов к вопросам, не отвечал на часть из них или давал «бессвязные ответы», а также преуменьшал опасения. Кроме того, передает ABC, во время этого разговора произошел конфликт между Байденом и представителем Демократической партии от Колорадо Джейсоном Кроу. Конгрессмен рассуждал, не представляет ли возраст Байдена «угрозу национальной безопасности» США.

Байден в ответ указал на предпринятые усилия для укрепления НАТО, создание партнерства AUKUS (США, Великобритания и Австралия) в 2021 году. «В мире царит хаос, и я пытаюсь навести в нем порядок. И еще раз, найдите мне мирового лидера, который был бы нашим союзником и не считал бы меня самым уважаемым человеком, которого они когда-либо встречали», — привел слова Байдена один из собеседников ABC.