Резкое заявление в адрес Ирана

«Ситуация требует наказания, соразмерного тяжести совершенных преступлений, учитывающего сокрытие роли, которую сыграло террористическое государство Иран, учитывающего тяжесть подкупа свидетелей для сокрытия преступлений против человечности», - сказал Милей на конференции, приуроченной к 30-летию со дня теракта.

Президент Аргентины Хавьер Милей назвал Иран «террористическим государством» и сообщил, что его правительство будет добиваться вынесения приговоров иранским чиновникам, которых Буэнос-Айрес считает причастными к совершенному в 1994 году теракту против еврейского культурного центра.

Милей сообщил, что его правительство предложило законопроект, который позволит проводить заочное рассмотрение дела по особо тяжким делам, в том числе связанным с финансированием террористической деятельности. «Это позволит судить чиновников иранского режима, причастных к теракту», - отметил президент Аргентины, признав, что приговор, вероятно, не будет приведен в исполнение.

Он также обвинил Иран в причастности к атаке ХАМАС на израильскую территорию 7 октября 2023 года, в результате которой погибли 25 граждан Аргентины: «Это не другое, это то же самое: секторы, связанные с правительством Ирана, «Хезболла», ХАМАС. Поэтому не может быть сомнений в том, что иранский терроризм является вопросом, затрагивающим национальные интересы и напрямую жизни аргентинцев».

Аргентинские следователи считают, что к взрыву у еврейского культурного центра в 1994 году, унесшему жизни 85 человек, были причастны иранские дипломаты и политики. Тегеран неоднократно отвергал эти обвинения.