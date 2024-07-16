Израиль уничтожает командиров «Исламского джихада»
Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации ударом с воздуха в городе Газа командующего морскими силами палестинской группировки «Исламский джихад» Анаса Мурада.
В армейской пресс-службе отметили, что ВВС Израиля нанесли удар в соответствии с разведданными.
Кроме того, во время другого удара с воздуха в секторе Газа был ликвидирован еще один радикал из «Исламского джихада», который принимал участие в нападение на Израиль 7 октября 2023 года, а также участвовал в ракетных обстрелах израильской территории, добавили военные.