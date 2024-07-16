Анонсировал «премьеру»: новые подробности о стрелявшем в Трампа

Стрелок в июле искал в интернете информацию про Трампа и его митинг 13 июля, действующего президента Джо Байдена, директора ФБР Кристофера Рэя, генерального прокурора Меррика Гарланда и одного из членов британской королевской семьи, а также дату съезда Демократической партии (там будет избран кандидат от демократов). Об этом стало известно после изучения ноутбука.

«13 июля состоится моя премьера, следите за ее развитием», — говорилось в сообщении Крукса.

Томас Мэтью Крукс, пытавшийся убить кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа, перед покушением оставил послание на игровой платформе Steam. Об этом следователи сообщили сенаторам, передают Fox News и Daily Mail.

ФБР предполагает, что юноша интересовался известными или влиятельными людьми без привязки к идеологической принадлежности.

Следователи не обнаружили каких либо признаков стойких политических убеждений юноши или следов обсуждения им политики. Однако среди его поисковых запросов также было «серьезное депрессивное расстройство».

Крукс владел двумя телефонами, один нашли на месте преступления с детонатором, на втором обнаружили только 27 контактов, но значимых зацепок на аппаратах не было. ФБР ищет и опрашивает этих людей, всего ведомство уже побеседовало с сотней человек в попытке понять мотивы стрелка.

За последние несколько месяцев стрелок получил череду посылок, некоторые из них имели пометку «опасный материал», узнала New York Times. Историю отправлений проверили после того, как были найдены три взрывных устройства, связанных с Круксом: одно — дома, еще два — в припаркованной у митинга машине.

Стрелок вел тихий образ жизни и работал в доме престарелых неподалеку от места жительства, рассказали сенаторам представители ФБР. Одноклассники описывали Крукса как умного и сдержанного парня, который часто был в наушниках и сидел в столовой один, смотря в телефон.

Некоторые признались, что над юношей издевались за внешний вид — в том числе за охотничьи костюмы и медицинскую маску, которую он продолжал носить после окончания пандемии коронавируса.