Киев и Баку пока не договорились

Украина пока не пришла к готовому соглашению с Азербайджаном о транзите через украинскую газотранспортную систему (ГТС) азербайджанского газа после окончания в конце 2024 года транзитного договора с «Газпромом», который Киев не желает пролонгировать. Об этом заявил глава украинского «Нафтогаза» Алексей Чернышев.

По его словам, ГТС является одним из ключевых активов украинского государства, который должен работать для обеспечения доступа к рынку сбыта в будущем, «когда Украина станет экспортером газа».

«Мы не имеем права приостановить эту систему. Потому что если мы остановим ее, европейский рынок через несколько лет переориентируется на других поставщиков... На самом деле, мы ищем альтернативные решения. К примеру, на нас выходил бизнес из Азербайджана. В частности, компания SOCAR. Но сейчас пока нет готового решения. И об этом рано говорить», - отметил Чернышев.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял в интервью Bloomberg, что Украина изучает возможность прокачки азербайджанского газа через свою территорию в ЕС после окончания транзитного договора с «Газпромом».