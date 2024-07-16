Как не навредить себе летом: что советует врач Мамедов
Есть факторы, влияющие на заболевания органов пищеварения летом. Это неправильный выбор продуктов питания и их хранение, повторное использование продуктов питания, инфекции, сезонное поведение человека, изменение режима кормления и т. д. Об этом во время вещаемого на Sağlam radio передаче Sağlam həyat сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения, гастроэнтеролог Эмин Мамедов.
По его словам, в летние месяцы часты обращения пациентов с проблемами пищеварения, диареей, болями в желудке, приступами желчнокаменной боли, тошнотой и рвотой: «Некоторые люди могут иметь все эти симптомы одновременно. В жаркие летние дни организм теряет больше жидкости и минералов, в результате усиливаются запоры, и у человека снижается аппетит. Из-за того, что в летние месяцы приходится больше путешествовать, возникают случаи диареи, которую мы называем диареей путешественников. Жаркая погода особенно идеальна для микробов, вызывающих пищевые заболевания. В летние месяцы рекомендуется не хранить и не употреблять повторно продукты из фарша, сливочные изделия из молока, даже если они находятся в холодильнике. Пищу следует употребить в течение нескольких часов, пока она готовится».
Гастроэнтеролог рассказал, что это касается также дыни и арбуза: «Их необходимо хорошо помыть, потому что основная причина болезней – микробы, попадающие в плоды при контакте с почвой. Их не рекомендуется хранить в холодильнике и есть несколько дней».
Специалист-эксперт рассказал, что в морской сезон причиной обращения при жалобах на желудочно-кишечные расстройства, рвоту и диарею, связанные с глотанием морской воды, является то, что соленая вода раздражает пищеварительную систему и вызывает инфицирование: «Летом пациентам, длительно принимающим антацидные препараты, следует быть более осторожными при приеме пищи, поскольку кислотность является барьером, защищающим нас от проникновения микробов, поэтому они могут быть более восприимчивы к отравлениям и болезнетворным микробам».
В заключение эксперт посоветовал слушателям в летние месяцы отдавать предпочтение сезонным овощам и фруктам, употреблять 20-30 мл воды на килограмм массы тела, не находиться под солнцем в часы пик, употреблять пищу сразу после ее приготовления и хранить ее в соответствии с правилами хранения.