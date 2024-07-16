Как не навредить себе летом: что советует врач Мамедов

Есть факторы, влияющие на заболевания органов пищеварения летом. Это неправильный выбор продуктов питания и их хранение, повторное использование продуктов питания, инфекции, сезонное поведение человека, изменение режима кормления и т. д. Об этом во время вещаемого на Sağlam radio передаче Sağlam həyat сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения, гастроэнтеролог Эмин Мамедов.

По его словам, в летние месяцы часты обращения пациентов с проблемами пищеварения, диареей, болями в желудке, приступами желчнокаменной боли, тошнотой и рвотой: «Некоторые люди могут иметь все эти симптомы одновременно. В жаркие летние дни организм теряет больше жидкости и минералов, в результате усиливаются запоры, и у человека снижается аппетит. Из-за того, что в летние месяцы приходится больше путешествовать, возникают случаи диареи, которую мы называем диареей путешественников. Жаркая погода особенно идеальна для микробов, вызывающих пищевые заболевания. В летние месяцы рекомендуется не хранить и не употреблять повторно продукты из фарша, сливочные изделия из молока, даже если они находятся в холодильнике. Пищу следует употребить в течение нескольких часов, пока она готовится».