Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, Эльвин Эйвазов обратился с заявлением в Апшеронское районное управление полиции, сообщив, что в период лечения от алкоголизма в реабилитационном центре «Старт» в поселке Новханы в апреле-июне нынешнего года сотрудники центра Эмин Алиев и Орхан Ширинов избивали его, оказывали на него психологическое давление. Кроме того, находившийся там на лечении некто Шамиль нанес ему увечья, ударив кулаком по лицу и рукам.

В Министерстве внутренних дел Азербайджана отреагировали на сообщения, что в реабилитационном центре в Апшеронском районе пациенту были нанесены различные увечья и что его обращение не было рассмотрено.

В ходе расследования были взяты объяснительные у руководителей центра, а также у Эмина Алиева и Орхана Ширинова, заявили в пресс-службе. Указанные лица утверждают, что во время лечения не применяли никакого психического и физического насилия в отношении Эйвазова. Шамиль Ибрагимов же, проходивший лечение в реабилитационном центре, заявил, что Эйвазов вел себя агрессивно, и тот сделал ему замечание, взяв за руку и усадив за стол. Судебно-медицинская экспертиза выявила у Эйвазова лишь незначительные повреждения.

По итогам расследования, проведенного 17 июня 2024 года, было установлено, что Шамиль Ибрагимов действительно нанес Эйвазову телесные повреждения в области лица и руки, которые не причинили вреда здоровью. Поскольку в действиях Ибрагимова не было выявлено состава преступления, возбуждение уголовного дела было отклонено. Однако в отношении него применена административная мера наказания, предусмотренная статьей 157 Кодекса об административных проступках.

Напомним, ранее на haqqin.az была опубликована информация под названием «В реабилитационном центре в Баку: истязали, душили в бассейне, склоняли к однополой любви», где говорилось, как 24-летнего жителя Баку Эльвина Эйвазова подвергали пыткам в реабилитационном центре Start, куда его поместили родные для лечения от алкоголизма.