Расширяется и полностью реконструируется 330-киловольтная подстанция «Имишли» системного значения «Азерэнержи» в рамках обеспечения электроэнергией Карабаха и Восточно-Зангезурского региона в качестве нового источника и усиления кольцевого электроснабжения, передачи в энергосистему «зеленой» энергии, производимой на освобожденных территориях, в том числе для экспорта и других важных перспективных целей. Эта подстанция, как и другие подстанции, оснащена современным оборудованием с учетом перспективы четвертой промышленной революции.

До этого была построена линия электропередачи напряжением 330 киловольт на расстоянии 130 км от подстанции «Имишли» до энергоузла «Джебраил», работа в этом направлении завершена, линия находится под напряжением.

Отметим, что в рамках проекта международного энергетического коридора, помимо 330-киловольтной подстанции «Имишли», «Азерэнержи» также расширила и реконструировала 330-киловольтную подстанцию «Агджабеди» и построила 330 кВ линию электропередачи протяженностью 132 км от этой подстанции до Джебраила. В то же время был построен и введен в эксплуатацию энергоузел международного значения «Джебраил». Ожидается, что работы на подстанции «Имишли» будут завершены в ближайшие месяцы.