Ильхам Алиев в компании мировых лидеров фото; обновлено 14:20; видео

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках 4-го саммита Европейского политического сообщества в Оксфорде проводит встречу с президентом Болгарии Руменом Радевым, президентом Сербии Александром Вучичем и премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Также к главе государства подошел генсек НАТО Йенс Столтенберг.

*** 14:00

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках 4-го саммита Европейского политического сообщества побеседовал с президентом Швейцарской Конфедерации Виолой Амерд.

Также состоялась беседа президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

* * * 13:02

Находящийся с рабочим визитом в Великобритании президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Оксфорде с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом.

* * * 11:55

По приглашению премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кира Стармера президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев находится с рабочим визитом в Великобритании для участия в 4-м саммите Европейского политического сообщества.