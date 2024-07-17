Ильхам Алиев в компании мировых лидеров фото; обновлено 14:20; видео
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках 4-го саммита Европейского политического сообщества в Оксфорде проводит встречу с президентом Болгарии Руменом Радевым, президентом Сербии Александром Вучичем и премьером Венгрии Виктором Орбаном.
Также к главе государства подошел генсек НАТО Йенс Столтенберг.
*** 14:00
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках 4-го саммита Европейского политического сообщества побеседовал с президентом Швейцарской Конфедерации Виолой Амерд.
Также состоялась беседа президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
* * * 13:02
Находящийся с рабочим визитом в Великобритании президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Оксфорде с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом.
* * * 11:55
По приглашению премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кира Стармера президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев находится с рабочим визитом в Великобритании для участия в 4-м саммите Европейского политического сообщества.
July 18, 2024