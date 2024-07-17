Азербайджан подал заявку в Шанхайскую организацию сотрудничества на смену статуса партнера по диалогу на наблюдателя. Об этом сообщил «Известиям» национальный координатор Ирана в Секретариате ШОС Мехрдад Киаеи.

«Несколько стран подали заявки на вступление, включая Камбоджу, Шри-Ланку, Армению, Бангладеш, Азербайджан и другие. Эти страны (кроме Бангладеш) хотят изменить свой статус с партнера по диалогу на наблюдателя. Мы, в принципе, готовы рассмотреть этот вопрос и по согласованию с соответствующими заявителями и государствами-членами организации прийти к какому-то выводу», — сказал Киаеи.

По его словам, «вначале они должны стать наблюдателями и только потом могут быть полноценными участниками».