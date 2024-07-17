Россияне готовятся к началу новой волны наступления на Запорожскую область. С таким утверждением выступил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Странные движения происходят у россиян. Если учитывать тенденцию последней недели, то видим, что враг снова концентрируется на Запорожье. На этот раз можно сказать, что они стягивают войска из разных регионов: из Новоазовска и Донецка. Они движутся в сторону Запорожской области уже не через Бердянск или Приморск. Чаще всего это направление Розовка-Пологи, Токмак. То есть ближе к линии фронта», - рассказал он.

По его словам, Россия снимает резервы и подразделения вдоль побережья Азовского моря. «Это Мариупольско-Бердянская агломерация, Приморск, Кирилловка. Оттуда они снимают и перебрасывают резервы на север Донецкой области, где сейчас наблюдаются наиболее ожесточенные бои», - добавил Андрющенко.