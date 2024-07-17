AQTA рассказывает, как уберечься от пищевого отравления
Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) дало рекомендации, как избежать отравления продуктами питания в летний сезон.
Руки должны быть тщательно вымыты перед приготовлением пищи и после контакта с сырыми продуктами, такими как рыба, мясо и птица;
Кухонная утварь должна содержаться в чистоте, особенно после контакта с сырым мясом, птицей, рыбой, сырыми яйцами и овощами;
Если на руках есть раны, перед приготовлением пищи их прикрыть/закрыть повязкой;
Для продуктов, которые едят сырыми (лимон, помидоры, фрукты и т.д.) и продуктов, которые не потребляются в сыром виде (мясо, картофель и т.д.), необходимо использовать разные разделочные доски и ножи;
Блюда, особенно мясные, должны быть полностью приготовлены;
Не допускайте контакта сырых продуктов, таких как мясо, курица, рыба, яйца и другие с готовыми блюдами;
Замороженные продукты следует размораживать не при комнатной температуре, а в нижнем отделении холодильника;
Не употребляйте продукты, которые имеют признаки порчи, даже если срок годности не истек;
Не оставляйте блюда, салаты и особенно кремовые десерты вне холодильника более 2 часов;
Во избежание риска ботулизма при приготовлении домашних солений следует особое внимание уделять тщательной мойке и стерилизации продуктов;
Не собирайте и не употребляйте грибы, которые вы не знаете;
Храните продукты в соответствующем режиме в зависимости от их характеристик;
После приготовления пищи разогревайте или замораживайте ее только один раз.