Арестованный за взятки экс-министр захотел на войну

«Я давно сказал, что сам пойду на СВО. Для меня это вопрос решенный, независимо от того, что будет происходить здесь или не будет происходить», — заявил Кибовский во время судебного заседания по вопросу о мере пресечения.

Экс-чиновник обвиняется в восьми эпизодах получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК) и одном покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159). Только за получение взяток ему грозит до 15 лет тюрьмы. По версии следствия, Кибовский помогал коммерческим организациям получать госконтракты, действуя при этом вместе с «другими соучастниками в составе организованной группы». В ходе судебного заседания он не признал вину. Суд арестовал экс-чиновника до 16 сентября. Кибовский возглавлял департамент культуры Москвы с 2015 по 2023 год. После он стал советником аппарата мэра и правительства Москвы по культурному сотрудничеству с «новыми субъектами России». При этом в суде он заявил, что не работает с сентября прошлого года.