Верховный суд не отдал имущество экс-главы Агстафы его брату

Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу на возвращение конфискованного имущества бывшего главы Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддина Гулиева, скончавшегося в заключении. Как сообщает haqqin.az, брат Гулиева, Джаледдин Гулиев, признанный правопреемником экс-главы ИВ, требует освободить от конфискации имущество стоимостью в 600 тысяч манатов.

Однако вышестоящий суд не счел требования правопреемника обоснованными. Суд пришел к выводу, что при наличии обоснованного протеста прокурора приговор суда первой инстанции оставлен в силе. В связи с этим кассационная жалоба была отклонена. Позже было объявлено окончательное решение: судебный исполнитель выставит конфискованное имущество на продажу через аукционную организацию.

Следует отметить, что Гулиев в 2019 году был арестован Службой государственной безопасности (СГБ) вместе со своим заместителем Рамизом Татаровым. Бывший глава Исполнительной власти был признан виновным в таких преступлениях, как присвоение и получение взяток, Гянджинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Через 2 года Гулиев умер в заключении от коронавируса. После его смерти Гянджинский апелляционный суд освободил его имущество от конфискации.

Позже на основании протеста прокурора Верховный суд отменил часть решения об освобождении имущества от конфискации. При повторном рассмотрении Гянджинский апелляционный суд отменил свое прежнее решение и постановил повторно конфисковать имущество.