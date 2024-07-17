Китай отказал США
Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями из-за поставок вооружений Тайваню, сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
По его словам, на протяжении последних нескольких месяцев Пекин неоднократно протестовал против подобных действий Вашингтона. «Это серьезно подорвало политическую атмосферу для продолжения консультаций по контролю над вооружениями. В связи с этим китайская сторона решила отложить обсуждение с США нового раунда консультаций по контролю над вооружениями и нераспространению», — рассказал Линь Цзянь.
В китайском МИД заявили, что ответственность за приостановку переговоров полностью лежит на США. Линь Цзянь при этом отметил, что Пекин готов поддерживать контакты с США по вопросам международного контроля над вооружениями, если Вашингтон будет «уважать основные интересы Китая и создавать необходимые условия для диалога и обмена мнениями».
В США выразили сожаление в связи с решением КНР. Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что «Китай решил последовать примеру России», увязав контакты по контролю над вооружениями с другими проблемами в двусторонних отношениях: «Мы считаем, что такой подход подрывает стратегическую стабильность. Это увеличивает риск динамики гонки вооружений».