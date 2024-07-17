Китай отказал США

По его словам, на протяжении последних нескольких месяцев Пекин неоднократно протестовал против подобных действий Вашингтона. «Это серьезно подорвало политическую атмосферу для продолжения консультаций по контролю над вооружениями. В связи с этим китайская сторона решила отложить обсуждение с США нового раунда консультаций по контролю над вооружениями и нераспространению», — рассказал Линь Цзянь.

В китайском МИД заявили, что ответственность за приостановку переговоров полностью лежит на США. Линь Цзянь при этом отметил, что Пекин готов поддерживать контакты с США по вопросам международного контроля над вооружениями, если Вашингтон будет «уважать основные интересы Китая и создавать необходимые условия для диалога и обмена мнениями».

В США выразили сожаление в связи с решением КНР. Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что «Китай решил последовать примеру России», увязав контакты по контролю над вооружениями с другими проблемами в двусторонних отношениях: «Мы считаем, что такой подход подрывает стратегическую стабильность. Это увеличивает риск динамики гонки вооружений».