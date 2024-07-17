Верховный суд не освободил подельника экс-главы Агстафы

Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу на приговор Рамизу Татарову, арестованному вместе со скончавшимся в заключении экс-главой Агстафинского района Низамеддином Гулиевым.

Как сообщает haqqin.az, Рамиз Татаров в кассационной жалобе попросил оправдательного приговора, однако судейская коллегия во главе с Илькином Раджабовым оставила решение в силе.

Отметим, что экс-глава Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддин Гулиев и его заместитель Рамиз Татаров были задержаны в ходе операции СГБ. Гянджинский суд по тяжким преступлениям приговорил Н.Гулиева к 9, а Р.Татарова - к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Гулиев скончался в тюрьме в 2021 году. Позже Гянджинский апелляционный суд снизил срок Татарову до 8 лет и 3 месяцев.

В октябре 2022 года Верховный суд сократил срок Татарову до 6 лет. Осужденного это не удовлетворило, и он обратился из тюрьмы в суд с просьбой вынести оправдательный приговор.