Пашинян отказался от встречи с Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Великобритании, сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Провести встречу предложила британская сторона, и «отказ армянского премьера от нее - это отступление от мирной повестки», подчеркнул Гаджиев.