Пашинян отказался от встречи с Алиевым
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Великобритании, сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
Провести встречу предложила британская сторона, и «отказ армянского премьера от нее - это отступление от мирной повестки», подчеркнул Гаджиев.
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