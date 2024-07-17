Фон дер Ляйен обещает превратить ЕС в оборонный союз. Реакция Кремля
Урсула фон дер Ляйен в случае переизбрания главой Еврокомиссии на второй срок намерена укрепить оборонную промышленность блока, а также ввести должность еврокомиссара по обороне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ее предвыборную программу на период до 2029 года.
Помимо этого, фон дер Ляйен планирует в течение первых 100 дней после переизбрания подготовить новый документ о будущем европейской обороны, следует из ее программы. «Наша работа в следующие пять лет будет сконцентрирована на создании настоящего европейского оборонного союза», — говорится в документе.
Также среди ее предложений: увеличить число офицеров Европейской пограничной и береговой охраны в три раза - до 30 тыс. человек; разработать новые общеевропейские оборонные проекты, такие как «Европейский воздушный щит» и проекты в области киберзащиты; назначить комиссара по Средиземноморью для решения вопросов экономической стабильности, энергетики, безопасности и миграции; поручить комиссару по вопросам равенства разработку новой стратегии ЛГБТ+ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России) и нового плана по борьбе с расизмом; обеспечить доступ к новым специализированным суперкомпьютерным мощностям для стартапов и отраслей ИИ через инициативу AI Factorys; создать подкомиссию, которая будет заниматься вопросами жилья и выдвижение первого в истории Европы плана по доступному жилью.
Комментируя инициативу главы Еврокомиссии, представитель Кремля Дмитрий Песков сказал: «Это лишний раз подтверждает настрой европейских государств на милитаризацию, на нагнетание напряженности, на конфронтацию и на опору на конфронтационные методы в своей внешней политике».