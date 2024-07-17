Фон дер Ляйен обещает превратить ЕС в оборонный союз. Реакция Кремля

Урсула фон дер Ляйен в случае переизбрания главой Еврокомиссии на второй срок намерена укрепить оборонную промышленность блока, а также ввести должность еврокомиссара по обороне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ее предвыборную программу на период до 2029 года.

Помимо этого, фон дер Ляйен планирует в течение первых 100 дней после переизбрания подготовить новый документ о будущем европейской обороны, следует из ее программы. «Наша работа в следующие пять лет будет сконцентрирована на создании настоящего европейского оборонного союза», — говорится в документе.