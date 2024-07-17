Глава Дагестана бьет в набат: Республика может остаться без электричества

Энергетическая система Дагестана находится в таком состоянии, что больше не может работать, заявил глава республики Сергей Меликов российским СМИ.

По его словам, он попросил премьер-министра России Михаила Мишустина дать поручения по решению проблем с энергетикой в Дагестане.

Меликов рассказал, что в прошлом году обращался с этим вопросом к президенту страны Владимиру Путину и тот дал поручение выделить дополнительные средства на аварийно-восстановительные работы, которые с тех пор проводятся.

«Однако ситуация, которая складывается у нас с постоянными отключениями электричества и созданием очень серьезных проблем жителям, прежде всего Махачкалы, говорит о том, что нам надо эти усилия наращивать».

Из-за изношенности электротехнического оборудования целые районы республики регулярно остаются без света и водоснабжения. Жители регулярно выходят на протесты.

В апреле в Махачкале арестовали группу действующих и бывших сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ» по подозрению в хищении 2,8 млрд рублей. По данным следствия, они похитили средства, выделенные на создание автоматизированной системы учета электроэнергии в Дагестане.