Над Венгрией сгустились тучи

«Председательство Венгрии в Совете Европейского союза едва началось, а премьер-министр Орбан уже причинил значительный ущерб, эксплуатируя роль председателя Совета ЕС и злоупотребляя ею», - говорится в обращении европарламентариев.

Группа из 63 депутатов Европейского парламента обратилась к руководству Евросоюза с просьбой лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за недавних визитов премьер-министра страны Виктора Орбана в Москву и Пекин.

Авторы письма, адресованного председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Шарлю Мишелю и председателю Европарламента Роберте Метсоле, указали на то, что Орбан во время посещения Владимира Путина в России и Си Цзиньпина в Китае «намеренно создавал впечатление, что он действует от имени всего Европейского союза», хотя на самом деле не имел таких полномочий.

«Подобное поведение равнозначно узурпации власти и прерогатив стран - членов ЕС в области внешней политики», - говорится в документе.

Кроме того, как отметили европарламентарии, премьер Венгрии продвигает повестку, противоречащую позиции ЕС. В частности, они указали на попытки Орбана любой ценой, без учета условий Киева добиться прекращения огня в Украине.

Авторы обращения призвали «как можно скорее принять решительные меры, чтобы ограничить дальнейший ущерб не только авторитету ЕС в целом, но и текущей геополитической ситуации»: «Это требует реальных действий, таких как приостановка права голоса Венгрии в Совете ЕС, поскольку практика показала, что простое словесное осуждение этой ситуации не имеет никакого эффекта».