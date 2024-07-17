Россия угрожает США ядерными ракетами

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ «не исключает развертывания ракет в ядерном оснащении в ответ на размещение дальнобойных ракет США на территории ФРГ». По его словам, Москва будет «реагировать способом, который считает наиболее приемлемым».

«Если представители федерального правительства ФРГ считают оправданным начинать какие-то эскалационные мероприятия под предлогом того, что у нас есть именно в этом регионе (Калининградской области), значит, мы будем реагировать в плане компенсационных мер таким способом, который сочтем наиболее приемлемым», - заявил Рябков журналистам.

России «необходимо рассмотреть несколько возможных вариантов реакции, учитывая совокупные возможности стран НАТО и внутренние сдержки», добавил Рябков. «Это не угроза в чьей бы то ни было адрес. Это способ найти самый эффективный, в том числе с точки зрения затрат, алгоритм реагирования на меняющиеся вызовы», - сказал он.