Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 14:08

Итак, как сообщает вся мировая пресса, у Джо Байдена обнаружен коронавирус, и его срочно перевезли из Лас-Вегаса, где он присутствовал на конференции UnidosUS, в его дом в Рехобот-Бич, что в штате Делавэр. Там, сказал его лечащий врач, он проведет время в условиях самоизоляции. Байден не первый раз заболевает Covid-19. Он вакцинировался несколько раз, и, как говорят его помощники, у него теперь «лишь легкие симптомы». Однако это не рассеивает ощущения, что коронавирус стал своего рода легендой, чтобы дать Байдену возможность достойно выйти из президентской гонки. Накануне он сообщил в интервью, что прекратит гонку, если его доктора найдут у него какое-либо серьезное заболевание. Ну вот, теперь оно вроде бы нашлось.

Заражению ковидом предшествовали лихорадочные маневры лидеров демократов в Палате представителей и Сенате, которые провели сепаратные конфиденциальные переговоры с Байденом на минувшей неделе. Лидер демократического меньшинства в палате Хаким Джеффрис пообщался с президентом в Белом доме, а лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер съездил к нему домой в Делавэр. Насколько можно понять из разрозненной информации лиц, близких к Байдену, демократы прямо не настаивали на его выходе из гонки. Но, по сути, их призыв был именно таким: прекращение кампании, говорили они, — единственный путь для спасения его наследия и одновременно спасения страны от второго мандата Дональда Трампа. Наиболее резко выступила бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Она прямо сказала Байдену, что тот должен уйти, иначе вместе с собой потопит всю свою партию на выборах, и она потеряет как нижнюю палату Конгресса, так и Сенат. То же самое говорили Байдену Шумер и Джеффрис. Тот, однако, отказывается принять этот приговор. Он по-прежнему считает себя лучшим кандидатом, чтобы победить на выборах Трампа.

Давление на него с требованием уступить место другому кандидату стало нарастать после неудачного покушения на Дональда Трампа. Тогда рейтинг Трампа резко взлетел, и продолжает расти. Проходящий в эти дни в Милуоки съезд Республиканской партии поднимет этот рейтинг еще на 3-5 процентных пунктов — так всегда бывает на партийных конвентах. Байден прежде говорил, что его не убеждают результаты опросов. Но теперь, поведал на условиях абсолютной анонимности один из его советников, его стали интересовать и опросы, и наличие денег в партийной кассе и какие штаты играют главную роль на выборах. И все эти три фактора играют против Байдена. По данным исследовательского центра Blue Rose Research, лишь 18 процентов избирателей считают, что он умственно годен, чтобы продолжить миссию президента. В обратном уверены лишь 36 процентов тех, кто голосовал за Байдена в 2020 году. Чтобы победить на выборах Байден должен получить большинство голосов выборщиков по крайней мере в трех штатах — Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Это штаты, в которых, как говорят в США, он must win — просто обязан победить. Еще совсем недавно демократы говорили, что их цель — создать некую «Синюю волну» (синий — цвет этой партии) в этих штатах. Но куда там: преимущество Трампа там сейчас возросло до 5 процентных пунктов. А у Байдена отчетливый дефицит голосов и в трех других важных штатах — Неваде, Джорджии и Аризоне.

Что же касается денег на предвыборную агитацию, то с этим вообще завал. Крупные доноры говорят, что давать деньги Байдену все равно, что выбрасывать их на ветер. Они забрали даже те суммы, которые пообещали предоставить демократам ранее. Но какой бы ни была вполне оправданная тревога демократов в Конгрессе за свою политическую судьбу, там до сих пор не сложилось устойчивого большинства, которое настояло бы на уходе Байдена — требование о его отставке поддерживают всего 20 конгрессменов-демократов. Более того, часть сторонников Байдена призывала уже в начале августа провести внутреннее голосование по одобрению его в качестве кандидата на выборах. К счастью, эта смелая идея не прошла. И в это время так называемая «качественная печать» Америки пытается успокоить нервную общественность сказками и разного рода иллюзиями. Так в своем последнем номере целая бригада маститых колумнистов New York Times опубликовала пространную статью под заголовком: «Байден, как говорят, стал более восприимчив к призывам уйти». «Более восприимчив». И это за 100 дней до выборов! Остается надеяться, что он окончательно прозреет 4 ноября, за день до голосования, но тогда будет поздно.