Азербайджанцам дали право выбора: где лечиться, а где нет

Договорное медицинское учреждение можно выбрать тремя средствами. Для получения в договорных медицинских учреждениях Агентства на основании направления за счет обязательного медицинского страхования медицинских услуг, оказание которых невозможно в государственных медицинских учреждениях, будет предоставлена возможность выбора через мобильное приложение e-Tabib.

Для граждан Азербайджана электронизирован процесс выдачи направлений на плановое обследование и лечение в частные медицинские учреждения, имеющие договор с Государственным агентством обязательного медицинского страхования.

Первый способ. При подтверждении Агентством направления, выданного государственным медицинским учреждением, в течение 24 часов гражданину посредством SMS поступит разовый код. В сообщении будет указан номер направления. После получения SMS гражданин в разделе «Направления» мобильного приложения e-Tabib ознакомится с перечнем (названием учреждений) договорных медицинских учреждений, в которые он сможет обратиться. Далее гражданину следует выбрать из перечня и нажать кнопку «Подтвердить». После подтверждения выбора сменить больницу через мобильное приложение будет невозможно. При одобрении направления договорным медицинским учреждением в мобильном приложении изменится статус направления. В случае отказа гражданин может снова выбрать больницу из перечня.

Если гражданин не свяжется с договорным медицинским учреждением в течение 10 рабочих дней после подтверждения направления, направление будет отменено. При обращении в договорное медицинское учреждение гражданину необходимо предъявить удостоверение личности и номер направления.

Второй способ. После получения разового кода посредством SMS, отсканировав QR-код на направлении, выданном государственным медицинским учреждением, гражданин ознакомится с перечнем договорных медицинских учреждений (наименование учреждения, адрес, контактный телефон), в которые он может обратиться за необходимой медицинской услугой. При этом гражданину следует определить частное медицинское учреждение, в которое он желает обратиться, и, предварительно связавшись с больницей, заранее уточнить возможность оказания необходимой медицинской услуги в этом медицинском учреждении.

Третий способ. Данный вариант заключается в том, что гражданин после получения разового кода посредством SMS знакомится с договорными медицинскими учреждениями (название учреждения, адрес, контактный телефон) на сайте Агентства (https://its.gov.az), определяет больницу, в которую он хочет обратиться. При этом, предварительно связавшись с больницей, необходимо уточнить возможность оказания необходимой медицинской услуги в данном медицинском учреждении.

В случае если форма направления, представленная государственным медицинским учреждением, не одобрена Агентством, гражданину направляется SMS-уведомление о причине отказа.

При возникновении каких-либо вопросов гражданин может позвонить на линию по выдаче направления (1542-3) Колл-центра «1542» Агентства и получить информацию.

Следует отметить, что некоторые частные медицинские учреждения, имеющие договор с Агентством, присоединились к процессу электронизации. Постепенно в систему будут интегрированы и другие медицинские учреждения.

Для информации сообщаем, что ранее после одобрения Агентством гражданину приходилось повторно обращаться в государственное медицинское учреждение для получения направления. Это приводило к дополнительной потере времени и вызывало трудности у граждан, имеющих проблемы со здоровьем. Данная инновация служит удобству граждан, доступности медицинских услуг и обеспечению прозрачности.