Условие Ирана

Силы исламского сопротивления, поддерживающие действия радикального палестинского движения ХАМАС, перестанут наносить удары по Израилю, как только он прекратит военную операцию в секторе Газа. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

«Как только преступления сионистского режима (имеет в виду Израиль) в секторе Газа прекратятся, очевидно, можно ожидать, что силы сопротивления не предпримут действий и на других направлениях. Но до тех пор, пока израильские преступления и геноцид в Газе продолжаются, сопротивление имеет право действовать исходя из своих интересов», - заявил он в интервью американскому телеканалу CNN.

Военная операция израильской армии в палестинском анклаве, по словам дипломата, «никогда не сможет повернуть ситуацию в пользу» еврейского государства.

«До 7 октября никогда не было прямой угрозы сионистскому режиму со стороны Исламской Республики Иран, но после того, как сионисты напали на иранское посольство в Дамаске и убили нескольких высокопоставленных иранских военачальников, они получили иранские ракеты на свою территорию». Речь идет об ударе Ирана ракетами и беспилотниками по Израилю вечером 13 апреля в ответ на обстрел израильскими ВВС иранского консульства в столице Сирии 1 апреля.