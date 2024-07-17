Согласно сообщению, «в ходе встречи были обсуждены различные аспекты и будущие перспективы отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Соединенным Королевством, вопросы региональной и международной повестки дня, представляющие взаимный интерес, а также текущее состояние процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией».

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило пресс-релиз о встрече министра Джейхуна Байрамова с госсекретарем Соединенного Королевства по иностранным делам, вопросам Содружества и развития Дэвидом Лемми.

«Было подчеркнуто особое значение Азербайджана как важного торгового партнера, где между Азербайджаном и Соединенным Королевством существует взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах, особенно в таких направлениях, как энергетика, образование, гуманитарные связи. Было отмечено, что компании Соединенного Королевства успешно функционируют как в нефтяном, так и в ненефтяном секторах экономики Азербайджана, имеются широкие возможности для дальнейшего углубления экономического сотрудничества», - говорится в пресс-релизе.

Также были рассмотрены вопросы сотрудничества между двумя странами в области зеленой энергии, оценены перспективы сотрудничества в этой области с Азербайджаном.

«Учитывая минную угрозу, с которой сталкивается Азербайджан, было подчеркнуто значение поддержки нашей страны в области гуманитарного разминирования», - отмечается в документе.

Джейхун Байрамов проинформировал о текущей ситуации в регионе, в том числе о шагах, предпринятых Азербайджаном в связи с мирным процессом, о позиции Азербайджана по нормализации отношений с Арменией, о восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях. Несмотря на значительный прогресс в переговорах с Арменией по тексту мирного соглашения, отмечено, что продолжающиеся претензии на территориальную целостность и суверенитет нашей страны в Конституции и законодательных актах Армении являются основным препятствием в мирном процессе.

Джейхун Байрамов выразил благодарность за усилия по проведению встречи между лидерами Азербайджана и Армении по инициативе и с участием премьер-министра Соединенного Королевства в рамках саммита Европейского политического сообщества, отметив, что именно отсутствие этой встречи из-за отказа Армении не способствовало мирному процессу.