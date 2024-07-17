Напарник Трампа: никакой Украины, только права «забытых американцев»

BBC передает, что 39-летний Вэнс рассказал о своем нелегком пути от трудного детства до службы в морской пехоте, окончания Йельской школы права, работы в венчурной компании и, наконец, избрания в Сенат США, делая акцент на том, что понимает, с какими трудностями приходится сталкиваться рядовому американцу.

Выбранный Дональдом Трампом на пост вице-президента Джей Ди Вэнс в своей первой речи в этом качестве на национальном съезде Республиканской партии в Милуоки пообещал бороться за права американцев из рабочего класса, которые, по его словам, были «отброшены и забыты» демократами.

Вэнс обвинил «карьерных политиков» вроде президента Джо Байдена — который, как отметил Вэнс, занимается политикой дольше, чем он сам живет на свете, — в разрушении маленьких городков благодаря неудачной торговой политике и участию в войнах за границами страны.

«Видение президента Трампа так просто и в то же время так сильно, — сказал он. — Мы закончили обслуживать Уолл-стрит. Мы будем служить рабочему человеку».

В своей речи Вэнс не упомянул войну в Украине и вообще мало говорил о внешней политике, которая была темой третьего дня партийной конференции. Вэнс сказал, что союзники США должны разделить бремя обеспечения мира во всем мире, а Америка будет избегать конфликтов, но «нанесет сильный удар», если ее спровоцируют.

В его речи прозвучали многие из основных постулатов трампизма: он пообещал отдать предпочтение отечественному производству перед китайским импортом и предупредил союзников, что им больше не удастся задаром пользоваться помощью Вашингтона в деле обеспечения мировой безопасности.

Он утверждает, что правительство должно делать больше для помощи рабочему классу, ограничивая импорт, повышая минимальную зарплату и пресекая корпоративную жадность. Эти позиции расходятся с традиционной программой Республиканской партии, выступающей за более свободный рынок и уменьшение государственного регулирования, однако точно соответствуют программе Трампа, отмечает BBC.