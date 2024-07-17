Глава «Азерэнержи» провел встречу с региональным директором Всемирного банка
Глава ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаев провел встречу в формате видеоконференции с делегацией во главе с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Роландой Прайс.
На встрече обсуждались вопросы финансирования подключения крупномасштабных восстановленных энергетических источников к сетям в Азербайджане. Также были обсуждены вопросы новой подстанции «Наваи» напряжением 500 кВ, новых линий передач, экологические и социальные аспекты деятельности и другие вопросы.