Футбольный клуб « Карабах » объявил сегодня о возвращении в команду голкипера Шахрудина Магомедалиева, который после очередных грубейших ошибок в начале прошлого сезона покинул команду и перебрался в турецкий «Адана Демирспор».

Однако после ухода Андрея Лунева и Луки Гугешашвили, а также травмы Амина Рамазанова у «Карабаха» возникли серьезные проблемы с вратарской позицией. Напомним, в начале июня агдамцы подписали хорвата Фабиана Бунтича, и именно он, по-видимому, должен стать основным вратарем команды. Судя по всему, Магомедалиева взяли на этот раз вторым голкипером. Это понимает и часть болельщиков «Карабаха», однако подавляющее большинство в гневе от возвращения голкипера, из-за ужасных ошибок которого чемпион Азербайджана не раз лишался возможности пройти дальше в еврокубках.

За два часа с небольшим после публикации новости о возвращении Шахрудина на странице «Карабаха» в Facebook набралось около 800 комментариев, в большинстве из которых фанаты высказывают свое недовольство и обвиняют «Карабах» в том, что клуб не уважает своих болельщиков. Немало комментариев и на тему того, что клубу не стоит возвращать ушедших когда-то футболистов.

«Сколько «Карабах» должен потерять миллионов, чтобы вы поняли, что Шахрудин не годится для этой команды?» - вопрошает один из болельщиков.