«Карабах» вернул Шахрудина. Болельщики в гневе! «Снова придется запастись валерьянкой…»
Футбольный клуб «Карабах» объявил сегодня о возвращении в команду голкипера Шахрудина Магомедалиева, который после очередных грубейших ошибок в начале прошлого сезона покинул команду и перебрался в турецкий «Адана Демирспор».
Однако после ухода Андрея Лунева и Луки Гугешашвили, а также травмы Амина Рамазанова у «Карабаха» возникли серьезные проблемы с вратарской позицией. Напомним, в начале июня агдамцы подписали хорвата Фабиана Бунтича, и именно он, по-видимому, должен стать основным вратарем команды. Судя по всему, Магомедалиева взяли на этот раз вторым голкипером. Это понимает и часть болельщиков «Карабаха», однако подавляющее большинство в гневе от возвращения голкипера, из-за ужасных ошибок которого чемпион Азербайджана не раз лишался возможности пройти дальше в еврокубках.
За два часа с небольшим после публикации новости о возвращении Шахрудина на странице «Карабаха» в Facebook набралось около 800 комментариев, в большинстве из которых фанаты высказывают свое недовольство и обвиняют «Карабах» в том, что клуб не уважает своих болельщиков. Немало комментариев и на тему того, что клубу не стоит возвращать ушедших когда-то футболистов.
«Сколько «Карабах» должен потерять миллионов, чтобы вы поняли, что Шахрудин не годится для этой команды?» - вопрошает один из болельщиков.
Как известно, в прошлом году журналисты подсчитали, что из-за ляпов Магомедалиева сильнейший клуб Азербайджана недосчитался около 30 миллионов евро, которые мог бы заработать в еврокубках.
«Прощай, Лига чемпионов»
«Добро пожаловать, Лига конференций», - с иронией пишут другие болельщики, намекая на то, что из-за ошибок Шахрудина «Карабах» не попадет в Лигу чемпионов и даже в Лигу Европы, а окажется в самом слабом по рангу евротурнире.
«Снова придется запастись валерьянкой»
«Опять он будет играть у нас на нервах»
«Мне интересно, почему человека, который не справился со своими обязанностями, вновь обеспечивают хорошей работой?».
И подобных комментариев сотни...
Контракт с Магомедалиевым заключен до лета 2025 года.