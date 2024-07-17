Зеленский «проехался» по Орбану

«Мы должны сохранить единство в Европе, жить вместе. Это будет означать, что (президент России Владимир) Путин ошибся. Он не смог создать разделение в Европе. Европа должна быть решительной в сохранении этой ценности, обеспечивающей мир», - заявил Зеленский.

По его словам, «Путин поддерживает связи с разными лидерами, но у нас есть преимущество в том, что мы все объединены. Конечно, он может пытаться связаться с вами, с вашими партнерами, индивидуально пытаясь подкопать или шантажировать вас, и, возможно, чтобы кто-то из вас навредил нашему единству».

«Конечно, каждый выбирает сам за себя, каким образом действовать. Но если кто-то в Европе пытается решить свои вопросы за спиной других, если кто-то хочет поддержать войну, обещать что-то против наших общих интересов за счет, скажем, Украины или других стран, то почему в таком случае нам вообще нужно обращать внимание на таких людей? Европейский союз и НАТО могут решить вопросы без таких людей», - подчеркнул Зеленский.

Ранее президент Украины, говоря о «миротворческих поездках» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил, что не у всех политиков есть способности договариваться о мире.