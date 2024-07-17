Израиль продолжает истреблять командиров ХАМАС

Летательный аппарат ВВС Израиля ликвидировал ударом с воздуха одного из полевых командиров радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Джабару в долине Бекаа на востоке Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

По ее данным, Джабара отвечал за террористические атаки и запуски ракет по Израилю с территории Ливана, включая нападения, координируемые с террористической организацией «Аль-Джамаа аль-Исламия».

«Устранение этого радикала сокращает возможности террористической организации ХАМАС по планированию и осуществлению атак на Государство Израиль в районе северной границы», - отметили в армии.