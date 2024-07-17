Украина оставила и Словакию без российской нефти

Словакия прекратила получать трубопроводную нефть от "ЛУКОЙЛа" на фоне запрета на транзит, введенного Украиной. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на базирующегося в Братиславе национального транспортного оператора Transpetrol.

"В настоящее время мы фиксируем отмену поставок российской нефти на словацкий НПЗ компанией "ЛУКОЙЛ", которая, по имеющейся информации, внесена в расширенный украинский санкционный список", - цитирует агентство Transpetrol.

Киев в прошлом месяце ужесточил санкции против "ЛУКОЙЛа", фактически запретив транзит нефти, которая поступает в Центральную Европу через украинский участок по нефтепроводу "Дружба", поясняет Bloomberg. Компания является крупным поставщиком сырья как в Венгрию, так и в Словакию.

Венгрия накануне также заявила, что больше не получает нефть от "ЛУКОЙЛа", добавляет агентство. Венгерская MOL является владельцем единственного в Словакии НПЗ Slovnaft, который может перерабатывать около 124 тыс. баррелей нефти в сутки.

"Поставки нефти от других российских экспортеров, не находящихся в расширенном украинском санкционном списке, благополучно доходят", - говорится в заявлении Transpetrol.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым тему бесперебойных поставок нефти и газа из России. "Сейчас мы трудимся над выработкой юридического решения для их возобновления через территорию Белоруссии и Украины в Венгрию", - добавил он.

По контракту с MOL, который действует до 2025 года, "ЛУКОЙЛ" должен поставлять в республику 4 млн тонн нефти в год.