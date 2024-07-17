Песков заявил, что Россия белая и пушистая

Россия «не представляла и не представляет никакой угрозы» ни для кого в Евросоюзе, в Украине «страна защищает свои интересы», заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Российская Федерация не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Европейском союзе и на Украине, защищает свои интересы в условиях, когда страны Европейского союза исключили какую-либо возможность диалога и учета озабоченности России», - сказал он.

Комментируя слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о планах превратить ЕС в оборонный союз, Песков заявил, что «это вынуждает Россию соответствующим образом конфигурировать свои внешнеполитические подходы».