Урсула фон дер Ляйен переизбрана председателем Еврокомиссии
Урсулу фон дер Ляйен переизбрали председателем Еврокомиссии на второй срок, сообщают зарубежные СМИ.
Говоря о своих планах, фон дер Ляйен заявила, что будет пытаться сдерживать Китай от вторжения на Тайвань во время своего второго срока.
Она подчеркнула, что Индо-Тихоокеанский регион начал играть ключевое значение для будущего мира, и пообещала сотрудничать в этом контексте с Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией.
«Это предполагает наши коллективные усилия по развертыванию всего спектра наших объединенных стратегий, чтобы удержать Китай от одностороннего изменения статус-кво военными средствами, особенно в отношении Тайваня», – сказала она.
Фон дер Ляйен также предупредила о быстром росте военных расходов Китая.
«Совокупные расходы ЕС на оборону с 2019 по 2021 год выросли на 20%. За это время расходы России на оборону выросли почти на 300%, а Китая – почти на 600%», – отметила она.