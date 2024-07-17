Урсула фон дер Ляйен переизбрана председателем Еврокомиссии

Говоря о своих планах, фон дер Ляйен заявила, что будет пытаться сдерживать Китай от вторжения на Тайвань во время своего второго срока.

Она подчеркнула, что Индо-Тихоокеанский регион начал играть ключевое значение для будущего мира, и пообещала сотрудничать в этом контексте с Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией.

«Это предполагает наши коллективные усилия по развертыванию всего спектра наших объединенных стратегий, чтобы удержать Китай от одностороннего изменения статус-кво военными средствами, особенно в отношении Тайваня», – сказала она.

Фон дер Ляйен также предупредила о быстром росте военных расходов Китая.

«Совокупные расходы ЕС на оборону с 2019 по 2021 год выросли на 20%. За это время расходы России на оборону выросли почти на 300%, а Китая – почти на 600%», – отметила она.