США объявили награду за головы руководителей «фабрики троллей» Пригожина

Власти Соединенных Штатов объявили награду в $10 млн за информацию о российском пропагандисте Александре Малькевиче, тесно связанном со структурами покойного главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, и Елене Хусяйновой — бухгалтере пригожинской «фабрики троллей». В США их считают причастными к вмешательству в американские выборы, следует из сообщения Rewards for Justice, опубликованного в соцсети Х.

Rewards for Justice — это созданная правительством США инициатива, предлагающая вознаграждение за информацию, которая поможет предотвратить террористические акты, задержать террористов и спонсоров терроризма или раскрыть преступления, связанные с террором.

«Малькевич содействовал глобальным операциям по оказанию влияния от имени Евгения Пригожина, финансировавшего агентство интернет-исследований «фабрика троллей». Хусяйнова работала в принадлежавшем Пригожину проекте «Лахта», — отмечается в сообщении.

Александр Малькевич ранее руководил англоязычным пропагандистским сайтом USA Really под эгидой издания Евгения Пригожина «РИА ФАН». Этот проект стал попыткой Кремля воздействовать на американскую общественность через информационные каналы. В 2018 году после провала проекта USA Really Малькевич был задержан в США и допрошен по поводу вмешательства в американские выборы, после чего его отпустили. Потом он вернулся в Санкт-Петербург и начал новое пропагандистское предприятие — Фонд защиты национальных ценностей. В январе 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин наградил его орденом за вклад в развитие «освобожденных территорий».

Осенью прошлого года Александр Малькевич был назначен советником петербургского губернатора Александра Беглова. Пропагандист также является членом Общественной палаты РФ и намеревается принять участие в довыборах в парламент Санкт-Петербурга от «Единой России» в сентябре.

Хусяйнову Минюст США в 2018 году также обвинял в попытке повлиять на президентские выборы 2016 года. По данным американских властей, она является главным бухгалтером проекта «Лахта», причастного к вмешательствам в выборы в США. Финансирование проекта осуществляли компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» и «Конкорд Кейтеринг», принадлежавшие российскому бизнесмену Евгению Пригожину.

В апреле в Microsoft сообщили, что Россия начала кампанию по дезинформации и обострению противоречий в американском обществе. Для введения в заблуждение используется хорошо проверенная тактика: связанные с РФ аккаунты стали распространять направленный на американских избирателей контент, вызывающий разногласия и, в частности, критикующий поддержку, которую США оказывают Украине в ее войне с Россией.

В июле в американской разведке заявили, что Россия пытается повлиять на исход предстоящих выборов президента в США, проводя кампанию по дискредитации действующего главы государства Джо Байдена и помогая его конкуренту Дональду Трампу.